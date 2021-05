Share Pin 0 Condivisioni

Carminelli: “Landi ci dica perché ha dichiarato in consiglio comunale che il forno è rotto e che il Comune ha una controversia in atto con la cooperativa”

Tolfa, scontro sulla mensa scolastica e sul forno che non funziona –

Uno scontro nato dalle dichiarazioni di alcuni genitori in merito alla gestione della mensa scolastica a Tolfa è oggi al centro della cronaca politica sotto la Rocca dei Frangipane.

“Se il sindaco si degnasse di fare una commissione mensa e rispondere alle interrogazioni che riguardano i servizi pagati dai cittadini forse, avremmo anche noi più ‘elementi’ per giudicare e rispondere ai genitori”.

Incalza così il primo cittadino la consigliera d’opposizione Sharon Carminelli.

Luigi Landi, Sindaco di Tolfa, in una nota aveva definito strumentali le critiche mosse al servizio di mensa.

“La mensa scolastica ha funzionato molto bene superando in maniera corretta e coerente tutte le difficoltà derivanti dal rispetto della normativa Covid 19 ed anche quelle relative alla rottura del forno verificatasi a fine aprile”, scrive Landi.

“Intanto risponda formalmente all’interrogazione fatta – gli risponde Carminelli – e che non ha ritenuto di portare in consiglio comunale come prevede il regolamento, anziché accusare la minoranza a mezzo stampa, che ha semplicemente raccolto, come è nel suo dovere, le proteste dei genitori”.

“Partendo da questo presupposto il sindaco sta accusando i suoi concittadini, in questo caso i genitori che pagano un servizio, di essere pretestuosi e bugiardi”, prosegue la consigliera.

La richiesta di spiegazioni

“Noi siamo abituati alla mancanza di democrazia e di rispetto delle regole da parte del sindaco, così come siamo abituati ai suoi inutili e prolissi giochi di parole che alla fine non dicono mai nulla nel merito, e soprattutto non assolvono al suo dovere, cioè rispondere ai cittadini.

O pensa che abbia dei doveri solo nei riguardi di chi sta zitto e non lo contraddice?

Infine ci dica allora perché ha dichiarato in consiglio comunale che il forno è rotto e che il Comune ha una controversia in atto con la cooperativa che ha in gestione il servizio, riguardo su chi abbia l’onere di aggiustarlo?”, ha concluso Carminelli.