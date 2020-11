Share Pin 2 Condivisioni

L’amministrazione comunale si congratula con la sua campionessa

Tolfa, Rachele Tidei campionessa italiana professionisti di Muay Thai WMC 50 kg

La cittadina collinare di Tolfa ancora una volta sotto i riflettori.

Questa volta non per gli eventi culturali che solitamente fanno spiccare la cittadina collinare anche oltre i confini italiani, ma per lo sport.

La giovane Rachele Tidei è diventata campionessa italiana professionisti di Muay Thai WMC 50 kg.

E l’amministrazione comunale di Tolfa si congratula con la sua giovane campionessa.