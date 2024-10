Tolfa piange la scomparsa di Vittorio Ferlicca –

La città di Tolfa piange la scomparsa di Vittorio Ferlicca uno degli uomini più buoni e attivi della città.

Riporta infatti il Comune dal proprio profilo Facebook:

“L’amministrazione comunale e la comunità di Tolfa tutta partecipa al dolore della famiglia Ferlicca – Vecchioni per la scomparsa del caro Vittorio, persona generosa e costantemente dedita al volontariato per la comunita di Tolfa.

Ricordiamo il suo grande impegno per il Comune, per la Protezione Civile, l’Università Agraria e per la Caccia.”