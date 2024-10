Fiumicino – Tevere Day : Un Week-End di Educazione Ambientale e memoria storica –

Fiumicino “Lezioni di Ambiente – a Sud di Roma”, un progetto dedicato alla sensibilizzazione ambientale ed al coinvolgimento delle scuole e della comunità locale che si svilupperò nell’ambito della 6° edizione del Tevere Day, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino che quest’anno vedrà coinvolto attivamente anche il nostro territorio.

Gli eventi si svolgeranno dall’11 al 13 ottobre ed offriranno opportunità uniche per imparare e contribuire alla tutela del nostro ambiente.

Programma degli Eventi:

8 ottobre – Biblioteca Comunale Giulio Regeni : Al mattino, presentazione del Progetto PCSI – Citizen Science con la partecipazione di esperti, tra cui la ricercatrice Raffaella Bullo e rappresentanti della Fondazione Pistoletto. Alle 17.30, discussione sul ruolo storico e culturale di Fiumicino come foce del Tevere, “il Fiume Eterno di Roma”. L’attività è gratuita e non necessita di prenotazione.

– : 11 ottobre – Spiaggia di Coccia di Morto : “Il Gioco delle Plastichine” : Circa 500 studenti parteciperanno a un’attività di raccolta e catalogazione delle microplastiche. Sotto la guida della ricercatrice Raffaella Bullo, i partecipanti analizzeranno plastiche di dimensioni inferiori a 10 cm per comprenderne l’impatto ambientale. L’attività è riservata esclusivamente alle scuole che hanno aderito all’iniziativa “Lezioni di Ambiente”.

– : 12 ottobre – Fiumara Grande : Campionamento di Microplastiche in Mare : Grazie al supporto della Capitaneria di Porto e all’uso dello strumento innovativo “Kythara”, progettato da Raffaella Bullo e realizzata nei cantieri di Fiumicino, per i ragazzi sarà possibile monitorare in modo ravvicinato la presenza di microplastiche. Attività per i Cittadini e Dimostrazioni Pratiche : Momenti di partecipazione aperti ai cittadini e ai Vigili del Fuoco per osservare le tecniche di campionamento delle microplastiche.

– : 13 ottobre – Attività Artistica : Le plastiche raccolte durante le attività saranno trasformate in opere d’arte con la collaborazione della Fondazione Michelangelo Pistoletto , mostrando come dare nuova vita ai materiali di scarto.

– :

“Partecipare attivamente al “Tevere Day” è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto perché rappresenta un’opportunità per riscoprire le nostre radici ed il legame profondo che la città di Fiumicino ha con il Tevere. – dichiara il Sindaco, Mario Baccini. – Il nostro territorio è nato e si è sviluppato grazie al fiume, che per secoli ha rappresentato una risorsa vitale, dal punto di vista economico e culturale. Le attività proposte alle scuole ci permettono di riflettere sull’importanza di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e storico, trasmettendo alle nuove generazioni il rispetto e l’amore per l’ ambiente. Ringrazio l’organizzazione e tutte le scuole che parteciperanno, perché il futuro di Fiumicino passa anche dalla capacità di preservare e valorizzare le sue origini legate al Tevere.”