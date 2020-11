Share Pin 4 Condivisioni

L’interruzione è prevista dalle 9.00 alle 18.00

Tolfa lavori sulla rete idrica, mercoledì sospensione del flusso idrico

“Si comunica che, per eseguire lavori urgenti e improrogabili sulla rete idrica, mercoledì 11 novembre dalle ore 09:00 alle 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Tolfa. In particolare le zone interessate sono:

via Braccianese Claudia, via del Mattatoio, via delle Grappe, via Bonzi, via costa Bassa, via costa Alta, via San Sebastiano, Circonvallazione polveriera concia Ragano, via Ottorino Morra, via G. Almirante

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto per la serata, salvo imprevisti.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in via Braccianese Claudia angolo Via del Mattatoio

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335“.

Così Acea Ato2 in una nota stampa.