Joe Biden nuovo Presidente Usa, PD Ladispoli: “Good Morning America”

Prendendo spunto dall’esito delle elezioni presidenziali americane, i dem in un comunicato hanno voluto esprimere alcune considerazioni politiche sia per gli eventi oltre oceano che per quelli locali

Prendendo spunto dall’esito delle elezioni presidenziali americane, che hanno visto Joe Biden, esponente del Partito Democratico, divenire il 46° Presidente degli Stati Uniti, il Partito Democratico di Ladispoli in un comunicato appena diffuso ha voluto esprimere alcune considerazioni politiche sia per gli eventi oltre oceano che per quelli locali, affermando quanto segue: “Gli Stati Uniti hanno scelto il loro Presidente e l’elezione di Biden insieme alla Harris è per noi dem di Ladispoli motivo di gioia per diversi aspetti a partire dall’idea di democrazia che si è sempre fondata sulla transizione pacifica del potere dal Presidente uscente al suo successore. Un valore che Trump ha più volte rifiutato parlando di brogli molti mesi prima del 3 novembre. Tutt’altra cosa rispetto alle uscite di scena dei repubblicani Caine e Bush senior che per niente teneri nei confronti degli avversari politici per tutto il periodo elettorale ci tennero a sottolineare che i vari Obama e Clinton sarebbero stati i Presidenti di tutta l’America mandando un messaggio anche ai propri elettori: il Presidente degli USA è il Presidente di tutti.

L’amministrazione Trump, invece, ha rovesciato il tavolo alimentandosi e alimentando le profonde divisioni che attraversano la nazione statunitense, dove i commercianti di molte città hanno sbarrato le finestre dei loro negozi prevedendo esplosioni di violenza, dove gli elettori sperano di vedere gli avversari politici dietro le sbarre e in cui il presidente ha invitato il dipartimento di stato ad arrestare i nemici.

C’è un nuovo Presidente – prosegue il PD Ladispoli – ma solo una grande partecipazione al voto ha permesso di riportare una nazione su binari rispettosi delle conquiste valoriali occidentali.

E da noi? Quando l’attuale amministrazione locale di destra si insediò lo fece con numeri di partecipazione molto scarsi rispetto alla media a dimostrazione che l’offerta politica non aveva stuzzicato la passione degli elettori. Basta riguardare i numeri.

Il PD di Ladispoli, pur essendo agli antipodi per toni e questioni di merito verso l’amministrazione Grando, ha sempre proposto un’opposizione costruttiva ricevendo per questo anche diverse critiche interne. Non possiamo non ricordare i toni a senso unico riservati al nostro partito durante la campagna elettorale del 2017 da testate locali, gruppi social di rumorosi aficionados dell’attuale amministrazione. Toni ed analisi che ad altre compagini politiche furono stranamente risparmiate. Ma noi siamo un grande partito che difende i valori costituzionali tra i quali la sacralità dell’elettore.

Sono passati 3 anni e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione Grando – puntualizzano i dem – e un’idea i cittadini tutti se la sono costruita sul fatto che l’attuale Sindaco rappresenti o meno tutti o una parte ben identificata e se ha veramente mantenuto le mirabili promesse elettorali.

La storiella dell’uomo solo al comando che ha le soluzioni per problemi complessi non regge più, per quanto si alzino i toni, si mostrino immagini di facciata per coprire un disagio evidente che la città conosce bene.

La retorica del noi buoni contro voi cattivi non regge più.

Il lavoro da fare è tanto per il tessuto economico e sociale della nostra città. Per non parlare del clima politico come testimonia ad esempio l’attacco imbarazzante al consigliere di minoranza, Eugenio Trani.

Un’idea di come ricucire questo strappo ce l’abbiamo: una Ladispoli attrattiva, verde e solidale e che torna ad essere comunità. È un’idea che abbiamo messo a disposizione delle altre forze di opposizione e di tutta la città. Senza la pretesa di metterci il cappello sopra perché non serve.

C’è così tanto da fare che bisogna farlo insieme. Non per noi ma per i nostri figli che riceveranno il conto da pagare delle scelte fatte oggi” – conclude il PD Ladispoli.