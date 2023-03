Tolfa, Festival letterario “Tolfa Gialli&Noir”: nuovo bando di concorso per il 9° Premio Glauco Felici –

Tolfa, Festival letterario “Tolfa Gialli&Noir”: nuovo bando di concorso per il 9° Premio Glauco Felici

Come ogni anno, la creativa città di Tolfa (Roma) moltiplica le opportunità di promozione per il panorama letterario italiano della giallistica: il Festival Tolfa Gialli&Noir ha pubblicato sul sito www.tolfagiallienoir.it il nuovo bando di concorso per la 9a edizione del Premio Glauco Felici – Fondazione Cariciv 2023 e del Premio Speciale ¿QUIÉN SABE?.

Tra le manifestazioni letterarie più importanti in Italia nel settore, il Festival èorganizzato dall’Associazione Culturale Chirone, con il costante sostegno della Fondazione CARICIV.

Rivolto a scrittori under 45, l’annuale Premio letterario è nato per onorare il prezioso lavoro di Glauco Felici, scomparso repentinamente nel settembre 2012, ispanista e traduttore di autori come il Nobel Vargas Llosa, Marías, Soriano, Goytisolo, Borges, Lezama Lima, Paz e García Lorca.



L’iscrizione al Premio Felici è gratuita ed aperta fino al 7 aprile 2023 a libri di genere giallo e/o noir scritti in lingua italiana, editi tra il 2 maggio 2022 e il 7 aprile 2023. Ogni autore potrà partecipare con un solo titolo. Tra le novità del bando della 9a edizione si segnala che ogni casa editrice potrà candidare fino a un massimo di tre libri.

L’organizzazione si riserva di operare una selezione preliminare definendo che il numero di libri che accede alla lettura della commissione sia composta da un massimo di sei titoli.

Ulteriore e gradita novità il doppio nuovo ingresso in Giuria: Lorenza Ghinelli – scrittrice di fama e vincitrice della scorsa edizione – e il Gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa che esprimerà le proprie preferenze tramite voto collettivo.

Accanto al Premio Glauco Felici, nel 2020 è stato istituito il Premio speciale ¿Quién Sabe? che potràessere conferito o meno dal Presidente della Giuria, Maluè Felici, con l’intento di celebrare una determinata peculiarità presente nei libri candidati al Premio Glauco Felici, come ad esempio l’originalità della trama o l’innovazione nell’uso del linguaggio. I libri saranno selezionati da una giuria di qualità, composta da scrittori, professionisti del settore e amanti della lettura.

Membri della giuria: Fabrizio Barbaranelli, Caterina Battilocchio, Maluè Felici, Serena Ferraiolo, Lorenza Ghinelli, Franco Limardi, Valerio Nardoni, Stefania Scriscia, Alessandra Tedesco e il gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa tramite voto collettivo.

Al vincitore del Premio Glauco Felici sarà assegnato un premio in denaro di €1000,00, donato dalla famiglia Felici; mentre per il Premio Speciale ¿QUIÉN SABE? un premio di €300,00.

Vincitori delle scorse edizioni del Premio: nel 2022 Lorenza Ghinelli con il romanzo “Bunny Boy” (Marsilio), nel 2021 Silvia Bottani con Il giorno mangia la notte (SEM), nel 2020 Antonio Paolacci & Paola Ronco con Nuvole barocche (Piemme), nel 2019 Angelo Petrella con Fragile è la notte (Marsilio), nel 2017 Darien Levani con Toringrad (Edizioni Spartaco), nel 2016 Paolo La Peruta con Senza Pace (Manni Editore), nel 2015 Piergiorgio Pulixi con La notte delle pantere (Edizioni e/o), nel 2014 Massimiliano Carocci con Milano city blues (Eclissi Editrice).

Festival e Premio sono manifestazioni anticonformiste, uniche nel loro genere, che si svolgono ogni anno a Tolfa all’interno di un assetto scenografico e teatrale che, di volta in volta, è ispirato alle opere degli scrittori ospiti. Gli autori e i loro libri sono i protagonisti, coinvolti in prima persona all’interno di un percorso caratterizzato da letture, interviste, domande e spazio aperto per il libero racconto di sé e della propria esperienza, in un dialogo circolare sul palco e con il pubblico.

Il regolamento completo è visionabile sul sito del Festival al link: https://tolfagiallienoir.it/wp-content/uploads/2023/03/Premio-Glauco-Felici-2023_Regolamento.pdf