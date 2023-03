Civitavecchia, appartamento prende fuoco in zona campo dell’oro: i Vigili del Fuoco intervengono ed evitano il peggio –

Questa mattina alle ore 11.45 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in zona campo dell’oro per un incendio appartamento. Precisamente in via Veneto al civico 8. Il rogo sviluppatosi in cucina, per cause in corso di accertamento è stato immediatamente domato dagli uomini della Bonifazi. Il rapido intervento dei Vvf ha impedito alle fiamme di coinvolgere l’intero appartamento. Sul erano presenti anche i sanitari del 118 ed i Carabinieri. Non si è registrato nessun ferito.