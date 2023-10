Molti i piazzamenti della scuola di ciclismo di Cerveteri nell’ultimo Campionato Under 12 Baby Cross Lazio

Tirreno Bike Cerveteri ottiene il quinto titolo regionale –

Brillanti risultati per la Tirreno Bike di Cerveteri, che in questi giorni nel Campionato Under 12 Baby Cross Lazio ha portato molti dei propri allievi a raggiungere vittorie ed eccellenti piazzamenti.

Un quinto titolo regionale consecutivo, che conferma la bontà e l’eccellente lavoro della scuola di ciclismo di Cristiano D’Annunzio.

Ad essersi distinti, Giorgia Fiorani, vincitrice per il quinto anno consecutivo del campionato regionale, Carolina Luciani, Davide Luciani, Alessandro Tramontini, Fiorani Giorgia, Massai Chiara, Di Marco Tiziano e Pastore Daniele, ognuno distintosi con merito nella loro categoria.

“A Cristiano e a tutto il team della Tirreno Bike, i miei più sinceri complimenti per i brillanti risultati ottenuti”, scrive in Internet la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti che si dice certa che come in passato continueranno a rappresentare un’eccellenza sportiva di Cerveteri.