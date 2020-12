Share Pin 2 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei

Tidei: “Si svolgerà domani Santa Marinella Solidale –

“Si svolgerà domenica mattina l’iniziativa Santa Marinella Solidale, promossa dal Sindaco Pietro Tidei e sostenuta dalle associazioni di volontariato Misericordia e Nucleo Sommozzatori e la collaborazione dei ragazzi di Santa Marinella del gruppo Scout Civitavecchia 3.” Lo rende noto il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“All’interno della nuova sala consiliare – prosegue il Sindaco -, nella sede del municipio di Via Cicerone, si svolgerà, dalle ore 10:00 alle 12:30 e nel rispetto delle norme anti-Covid, una distribuzione, straordinaria, di pacchi alimentari.”

“Obiettivo dell’iniziativa – puntualizza il primo cittadino – è di aiutare, in un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico le molte persone e numerose famiglie, già assistite dai servizi sociali.”

“Ho ritenuto fosse doveroso – afferma Tidei -, in un periodo in cui molte persone hanno perso il loro posto di lavoro a causa del Covid aiutare i cittadini in difficoltà economica per dar loro l’opportunità di imbandire, non solo la loro tavola di Natale, ma anche di trascorrere le festività con un pizzico di serenità in più. Per questo motivo, dopo aver accelerato al massimo la distribuzione dei buoni pasto e buoni farmaco, ho chiesto a tutte le associazioni di volontariato, di compiere un altro sforzo e di allestire questa iniziativa che è stata resa possibile anche grazie alla solidarietà di alcuni supermercati e aziende alimentari della zona.”

“Vorrei ringraziare, sin d’ora, – conclude il Sindaco Pietro Tidei – quanti si sono messi a disposizione donando il loro tempo come i tanti volontari, le parrocchie ed alcuni dipendenti comunali ma ci tengo anche a confermare che non si tratterà di un’iniziativa fine a se stessa perché, anche in futuro continueremo nel nostro progetto di vicinanza ai nostri concittadini in difficoltà e come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi, nessuno resterà solo, non solo a Natale, ma anche in futuro.”