Tidei riconfermato sindaco di Santa Marinella: “Ci rimettiamo al lavoro con lo stesso entusiasmo”

“Grazie di cuore ai tantissimi cittadini di Santa Marinella che ci hanno rinnovato la loro fiducia”.

Così Pietro Tidei rieletto sindaco a Santa Marinella senza aver bisogno del turno di ballottaggio.

“Siamo felici – aggiunge – che il lavoro per il risanamento e il rilancio della città sia stato riconosciuto da tanti. Sono stati cinque anni difficili ma bellissimi nei quali abbiamo provato non solo a rimettete in sicurezza le finanze del comune ma anche a rendere accessibili ai cittadini strutture fondamentali come le scuole, gli impianti sportivi, le spiagge, la nuova casa comunale, i luoghi della cultura. Dopo aver riordinato il passato, ci aspetta il lavoro più difficile: fare di Santa Marinella non solo un punto di riferimento per il turismo del Lazio ma anche un luogo in cui tanti vogliano venire a vivere, per il mare, per il clima ma soprattutto per la qualità della vita e dei servizi, che abbiamo il dovere di rendere più efficienti, e per le opportunità che sapremo generare per i cittadini e per le imprese. Lavoreremo sui grandi progetti che abbiamo impostato in questi anni perché le nostre ragazze e i nostri ragazzi sentano che anche questo è un luogo in cui poter realizzare i propri sogni. Oggi ci rimettiamo al lavoro con lo stesso entusiasmo di cinque anni fa. Desidero ringraziare la meravigliosa squadra che mi ha sostenuto fin qui, lavorerò per valorizzare al massimo il contributo che ognuno di loro vorrà dare per la nostra comunità”.