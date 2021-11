Tidei: “A Civitavecchia nasce la Fondazione Its sui temi energetici” –

Tidei: “A Civitavecchia nasce la Fondazione Its sui temi energetici”

“A Civitavecchia nasce la Fondazione Its sui temi energetici.”

Lo dichiara dalla propria pagina Facebook la consigliera regionale Lazio Marietta Tidei, affermando inoltre:

“Grande soddisfazione l’inserimento da parte della Regione del progetto presentato dall’IIS Calamatta di Civitavecchia per costituire una Fondazione Its focalizzato sui processi e gli impianti a elevata efficienza energia e risparmio energetico.

Grazie alla collaborazione con Enel, ed altri soggetti soci e partner esperti in formazione e politiche attive del lavoro (Università della Tuscia, Make4work, archibit generation) questa Fondazione Its sarà un’occasione di formazione importante su un tema cruciale che servirà a formare nuove professionalità nell’ambito energetico.

Il via libera della Regione Lazio attesta la validità del progetto, la professionalità e la serietà della squadra che ci ha lavorato a cominciare dalla Dirigente dell’IIS Calamatta Giovanna Corvaia a cui faccio i miei complimenti per aver creduto nell’opportunità delle Fondazioni Its.

Questo può essere un buon punto di partenza per mettere a terra tutte quelle azioni che possono dare a Civitavecchia occasioni di sviluppo e di crescita. Sono convinta che la nascita di un Its dedicato a un tema così strategico, come è quello dell’energia , possa costituire un’occasione importante per aprire un grande dibattito sul tema che coinvolga imprese e cittadini.”