Sabato 28 novembre, alle ore 18.30, il primo appuntamento del progetto ideato da Roberto Frazzetta e Patrizio Santonastaso. Un viaggio tra vinili, sonorità vintage, racconti e convivialità per riscoprire il piacere di ascoltare davvero la musica. Solo 15 posti disponibili.

“The Other Side”, al Samsara Cafè nasce il laboratorio di ascolto musicale: si parte con il rock degli anni ’90 –

Un giradischi, un vinile, quindici partecipanti e il desiderio di riscoprire la musica nella sua dimensione più autentica. Nasce da questa idea “The Other Side”, il nuovo laboratorio di ascolto musicale che prenderà il via sabato 28 novembre, alle ore 18.30, negli spazi del Samsara Cafè, con un primo appuntamento interamente dedicato al rock degli anni Novanta.

In un’epoca dominata dalle piattaforme digitali, dalle playlist e da un consumo musicale sempre più rapido, l’iniziativa propone un’esperienza differente: fermarsi, ascoltare, condividere emozioni e lasciarsi accompagnare dalle sonorità che hanno segnato intere generazioni.

A dare vita al progetto sono Roberto Frazzetta, scrittore e appassionato audiofilo, e Patrizio Santonastaso, artista poliedrico, uniti dalla passione per la musica e dalla convinzione che l’ascolto possa tornare a essere un momento di incontro, conoscenza e partecipazione.

Il titolo scelto, “The Other Side”, richiama simbolicamente l’altra faccia del disco, ma anche la possibilità di esplorare una dimensione musicale meno superficiale, capace di andare oltre il semplice intrattenimento.

Il protagonista sarà il vinile, con il suo fascino intramontabile, accompagnato da impianti stereo vintage di alta qualità, attraverso i quali i partecipanti potranno riscoprire dettagli sonori, atmosfere e sfumature spesso trascurate nell’ascolto quotidiano.

Non si tratterà di una semplice selezione di brani musicali, ma di un vero e proprio percorso culturale ed emozionale, nel quale ogni disco diventerà occasione di racconto, confronto e condivisione.

Ogni appuntamento sarà infatti dedicato a un periodo storico, a un genere musicale oppure all’universo creativo di determinati artisti, con l’obiettivo di costruire un’esperienza capace di coinvolgere tanto gli appassionati quanto coloro che desiderano avvicinarsi alla musica con una curiosità nuova.

Il primo appuntamento: viaggio nel rock degli anni Novanta

A inaugurare il laboratorio sarà il rock degli anni ’90, un decennio che ha rappresentato una stagione di profonde trasformazioni musicali e culturali.

Dall’esplosione del grunge alle nuove espressioni del rock alternativo, gli anni Novanta hanno lasciato un’eredità musicale che continua ancora oggi a influenzare artisti e ascoltatori.

Un periodo nel quale la musica è diventata espressione di inquietudini, aspirazioni, cambiamenti generazionali e nuove identità artistiche.

Attraverso l’ascolto dei vinili, i partecipanti potranno immergersi nelle atmosfere di quegli anni, riscoprendo il valore di composizioni, arrangiamenti e interpretazioni che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia della musica contemporanea.

Non sarà necessario essere esperti, collezionisti o nostalgici: il laboratorio nasce proprio con l’intento di coinvolgere chiunque abbia il desiderio di ascoltare, conoscere e condividere.

Musica, convivialità e un’esperienza per pochi partecipanti

Uno degli elementi distintivi di “The Other Side” sarà la scelta di limitare ogni incontro a un massimo di quindici persone.

Una formula pensata per favorire un clima intimo e partecipativo, lontano dalla dimensione dei grandi eventi, nel quale la musica possa diventare occasione di dialogo e relazione.

Ad accompagnare l’esperienza musicale sarà anche un momento conviviale, con un’apericena dal costo di 15 euro, per unire il piacere dell’ascolto a quello dello stare insieme.

Il Samsara Cafè diventerà così uno spazio nel quale cultura musicale, socialità e convivialità potranno incontrarsi, dando vita a un format che punta a valorizzare il tempo dedicato alle emozioni e alla condivisione.

“The Other Side” rappresenta, in definitiva, un invito a rallentare, a ritrovare il piacere dell’attesa, a lasciarsi sorprendere dal fruscio della puntina sul disco e a riscoprire quella particolare magia che nasce quando la musica smette di essere un semplice sottofondo e torna a occupare il centro dell’attenzione.

Perché, talvolta, per scoprire qualcosa di nuovo non occorre cercare una canzone diversa, ma imparare ad ascoltare in maniera differente quelle che già conosciamo.

Informazioni e prenotazioni

📅 Quando: sabato 28 novembre 2026

🕡 Orario: 18.30

📍 Dove: Samsara Cafè

🎸 Primo appuntamento: il rock degli anni ’90

🍷 Apericena: 15 euro

🎟️ Disponibilità: massimo 15 partecipanti, prenotazione richiesta

📞 Contatti per prenotare:

Roberto: 349 050 2127

Patrizio: 393 423 2464

Il giradischi è pronto, i vinili aspettano. Questa volta, il vero protagonista sarà il piacere di ascoltare.