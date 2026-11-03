Il sindaco Mario Baccini e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno partecipato alle commemorazioni del 2 novembre a Palidoro, Maccarese e Fiumicino. Il vescovo Gianrico Ruzza ha celebrato la Santa Messa al Cimitero di Santa Ninfa.

Fiumicino ricorda i propri defunti: cerimonie nei cimiteri comunali nel segno della memoria e della solidarietà –

FIUMICINO – Una giornata dedicata al ricordo, al raccoglimento e alla vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari. In occasione della Commemorazione dei Defunti, lunedì 2 novembre 2026, il Comune di Fiumicino ha promosso una serie di cerimonie nei cimiteri del territorio, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, per rendere omaggio alla memoria di quanti non sono più tra noi.

Le commemorazioni hanno coinvolto diverse località del territorio, sottolineando il valore della memoria collettiva e l’importanza di mantenere vivo il legame con le persone scomparse.

Al Cimitero di Palidoro è intervenuto il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, mentre al Cimitero di Maccarese ha preso parte alla commemorazione il consigliere comunale Massimiliano Catini.

Particolarmente significativo il momento religioso presso il Cimitero di Santa Ninfa, a Fiumicino, dove il vescovo Gianrico Ruzza ha celebrato la Santa Messa alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e dell’assessore Angelo Caroccia.

La celebrazione ha rappresentato un’occasione di riflessione sul significato della vita, sul valore degli affetti e sull’importanza delle relazioni umane, richiamando quei sentimenti di solidarietà e speranza che accompagnano il ricordo delle persone care.

Le cerimonie si sono svolte anche presso il Cimitero Monumentale di via Portuense, dove l’Amministrazione comunale è stata rappresentata dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa.

A sottolineare il significato della ricorrenza sono state le parole del sindaco Mario Baccini, che ha richiamato l’importanza di una comunità capace di ritrovarsi unita nel ricordo e nella condivisione del dolore.

Il primo cittadino ha evidenziato come la commemorazione rappresenti un momento in cui le differenze vengono meno, lasciando spazio al valore dell’esistenza, degli affetti e dei rapporti costruiti nel corso della vita.

Baccini ha inoltre rivolto un pensiero particolare a tutte le persone che stanno affrontando la perdita di un familiare o di una persona amata, esprimendo la vicinanza dell’intera Amministrazione comunale.

Un messaggio di partecipazione e sensibilità istituzionale, nel quale il ricordo dei defunti diventa anche un invito a riscoprire il significato più profondo della solidarietà, della speranza e dell’attenzione verso il prossimo.

La giornata del 2 novembre ha così rappresentato per Fiumicino non soltanto un appuntamento religioso e commemorativo, ma anche un’occasione per riaffermare il valore della memoria come patrimonio condiviso della comunità.

Perché ricordare chi non c’è più significa anche custodire ciò che ha lasciato: gli insegnamenti, gli affetti e quei legami che continuano a vivere nel tempo, oltre l’assenza.