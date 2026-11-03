Dal 2 al 6 novembre la città ospita la produzione televisiva di Endemol Shine Italy. Modifiche temporanee alla viabilità, divieti di transito e limitazioni alla sosta per consentire lo svolgimento delle riprese.

Fiumicino diventa un set cinematografico: al via le riprese della miniserie “Troppo Amore” per Canale 5 –

FIUMICINO – Il grande mondo della fiction televisiva arriva a Fiumicino. Dal 2 al 6 novembre 2026, alcune strade della città si trasformano in un vero e proprio set cinematografico per le riprese di “Troppo Amore”, la nuova miniserie televisiva prodotta da Endemol Shine Italy per Canale 5.

Un appuntamento che porta sul territorio una produzione destinata al piccolo schermo nazionale, coinvolgendo alcune zone cittadine nelle attività necessarie alla realizzazione delle scene.

Per garantire il regolare svolgimento delle riprese e consentire il posizionamento dei mezzi tecnici, l’Amministrazione comunale ha predisposto una disciplina temporanea della circolazione, con specifiche limitazioni al traffico e alla sosta.

Le modifiche alla viabilità

Secondo quanto comunicato dal Comune di Fiumicino, i provvedimenti interesseranno principalmente Via Scagliosi, Via del Faro e Viale Danubio, con divieti di transito applicati in corrispondenza delle riprese.

In particolare, le limitazioni sono previste:

Martedì 3 novembre, dalle ore 15:00 fino alle ore 01:00 di mercoledì 4 novembre.

Mercoledì 4 novembre, dalle ore 14:00 alle ore 24:00.

Giovedì 5 novembre, dalle ore 11:00 alle ore 21:00.

Le chiusure, previste al momento del ciak, riguardano Via Scagliosi, nel tratto compreso tra Via Lanciotto Ballerini e Via del Faro; Via del Faro, tra Via Scagliosi e Via Grave di Papadopoli; Viale Danubio e il tratto di Via del Faro compreso tra Largo Giovanni Falcone e Via Scagliosi.

Divieti di sosta e aree riservate alla produzione

Ulteriori provvedimenti riguardano la sosta dei veicoli. Dalle ore 08:00 del 2 novembre fino alle ore 15:00 del 6 novembre è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune aree individuate per ospitare le strutture operative della produzione.

Tra queste figurano gli spazi di parcheggio di Via Oder, davanti ai civici 31 e 33, e un’area sterrata situata di fronte al percorso ciclopedonale, destinati al posizionamento dei mezzi tecnici e all’allestimento del campo base.

Le restrizioni interessano inoltre alcuni tratti di Via Scagliosi e Via del Faro, compresa l’area tra i civici 258 e 260 di quest’ultima.

Resta garantita la possibilità di transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, esclusi dai divieti di circolazione.

Fiumicino protagonista anche sul piccolo schermo

L’arrivo della produzione di “Troppo Amore” rappresenta un’occasione di visibilità per Fiumicino, che entra nel percorso produttivo di una nuova fiction destinata al pubblico televisivo nazionale.

La presenza di troupe, attrezzature e mezzi di produzione porta inevitabilmente alcune modifiche alla quotidianità cittadina, ma testimonia anche l’interesse del settore audiovisivo verso location capaci di offrire ambientazioni differenti.

Per residenti e automobilisti sarà quindi importante prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle disposizioni previste nelle giornate interessate dalle riprese, programmando per quanto possibile percorsi alternativi.

Le attività cinematografiche proseguiranno fino al 6 novembre, quando è prevista anche la conclusione delle limitazioni alla sosta indicate nell’avviso comunale.