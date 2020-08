Condividi Pin 0 Condivisioni

Test Covid-19, trovato l’accordo Lazio – Sardegna

Reciprocità tra Lazio e Sardegna nell’effettuare i tamponi, con test in Sardegna per chi lascia l’isola e nel Lazio per chi parte per la Sardegna. Sarebbe questa, secondo quanto riportato da ANSA, la soluzione trovata tra le due Regioni, dopo gli attriti di questi giorni, e raggiunta grazie alla mediazione del ministro per gli affari regionali Boccia.

Secondo l’accordo il Lazio si farebbe carico dei tamponi e test per garantire la sicurezza di chi arriva, così come avviene a Ciampino e Fiumicino. Da parte dell’isola piena disponibilità per la ricerca di una soluzione che garantisse la sicurezza di tutti. Un modello che, secondo ANSA, potrebbe venire applicato anche da altre regioni.