Le persone coinvolte sono state trasportate presso il San Paolo di Civitavecchia

Incidente sulla A12, sul posto i Vigili del Fuoco

Ieri in serata i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il KM 45 dell’A12 direzione Roma per incidente stradale. Nel sinistro coinvolte due autovetture: una Panda e una Peugeot 208. Tre occupanti in totale, tutti trasportati presso l’ospedale di Civitavecchia.

I VVF hanno messo in sicurezza l’area. Qualche disagio per la circolazione sulla corsia in direzione Roma. Sul posto oltre al personale sanitario 118, Polizia Stradale.