Il terzo Open Day per l’Istituto Di Vittorio di Ladispoli (Indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Costruzione Ambiente e Territorio)si svolgerà sabato 27 gennaio dalle ore 9:30 alle 12:30. In quella data sarà possibile conoscere dall’interno l’offerta formativa dell’Istituto e le sue strutture, accedendo ai Laboratori, partecipando ad alcune attività didattiche e confrontandosi con docenti ed allievi. Per partecipare all’Open day è consigliata la prenotazione sul sito web della scuola al seguente link: https://forms.gle/KVjsipZbdJT6zWhi9. Per le iscrizioni il link è Iscrizioni on line (istruzione.gov.it).

Terzo Open day all’Istituto Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli Terzo Open day all’Istituto Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli

Per abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line” è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, nel periodo fra il 18 gennaio e il 10 febbraio 2024. Vi aspettiamo!