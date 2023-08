Terminal crociere a Fiumicino, Baccini viaggia a tappe forzate

Comitato Tavoli del Porto: “Nessun esame delle criticità del progetto e consiglio comunale in pieno agosto”

Una delegazione del Comitato Tavoli del Porto ha presenziato la riunione delle commissioni consiliari congiunte dove il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha illustrato l’atto di indirizzo politico con il quale la nuova maggioranza intende portare avanti a tappe forzate il progetto del terminal crocieristico privato ad Isola Sacra.

A dispetto delle promesse di Baccini di approfondire il tema per esaminare tutte le criticità del progetto, ora il Sindaco manda avanti “la pratica” convocando con urgenza la commissione urbanistica e il Consiglio Comunale il 10 Agosto.

“Il Sindaco ha evocato lo spettro del commissariamento del progetto – scrivono in una nota ufficiale i rappresentanti del Comitato Tavoli del Porto –, ma ciò non giustifica la convocazione di un consiglio in pieno agosto che di fatto limita la possibilità di partecipazione dei cittadini e degli stessi consiglieri”.

“A nulla sono valse le rimostranze dei consiglieri di opposizione che, oltre a segnalare numerose incongruenze riportate nell’atto di indirizzo, hanno espresso fondate critiche sulla forzatura delle tempistiche del dibattito”, proseguono.

“Quando il Sindaco Baccini ha letto le note sindacali – aggiungono –, ben tre, con il quale l’ex sindaco Montino ha richiesto l’inserimento del progetto del terminal crocieristico nel decreto Giubileo 2025, nell’aula consiliare è calato il gelo. Alcuni consiglieri di opposizione, ignari dell’iniziativa, hanno espresso forti dubbi di legittimità su un atto politico non condiviso né in giunta, né in consiglio, di fatto tenendo all’oscuro le forze politiche.

In particolare l’ultima delle tre richieste di Montino portava data risalente al marzo del 2023, quando, in piena campagna elettorale, lo schieramento di centrosinistra presentava un programma che andava in direzione opposta.

Imbarazzante il silenzio dei consiglieri di maggioranza che non hanno proferito parola su un progetto che, se realizzato, cambierà irreversibilmente il volto del nostro territorio.

Il Comitato richiede a gran voce di intervenire nel consiglio il prossimo 10 agosto. Nell’auspicio che la richiesta venga accolta, il Comitato continua la sua azione di informazione e iniziativa contro il terminal crociere richiamando tutti, maggioranza e opposizione, all’assunzione di responsabilità degli atti politici che verranno approvati”.