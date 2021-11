Sconfitta in casa la formazione romana del Tennis Team Vianello

Tennis: impresa dell’under 10 dell’Aureliano T.C.

Impresa dei giovani Under 10 dell‘Aureliano T.C che nei quarti di finale del tabellone regionale della loro categoria sconfiggono in casa, presso lo Sporting Club di Santa Marinella, la forte formazione romana del Tennis Team Vianello con una prestazione che fa bene sperare sul futuro del vivaio Aureliano.

<<Contro ogni pronostico i nostri ragazzi hanno vinto 2 match lottatissimi al tie break del terzo set>> dice il capitano Carlo Oroni, <<e portandosi sul 2/0 hanno reso inutile la disputa del doppio. Adesso ci aspetta un altro turno arduo in semifinale, sabato prossimo contro il Sant’Agnese di Roma circolo ostico e di alto valore che giocherà in casa. Sono soddisfatto soprattutto dell’atteggiamento in campo dei ragazzi contro i pari età capitolini e dei miglioramenti che hanno palesato durante i match, evidenziando buoni

progressi tecnici e mentali . Ci godiamo questo posto che ci proietta tra le prime quattro Scuole Fit sperimentali per coppa a squadre under 10 del Lazio e, perché no, facciamo un pensierino anche per la finale che sarebbe storica per noi>>.

Le vittorie nei singolari sono arrivate da Vittoria Molinari e Davide Logiudice, che hanno avuto per tutto il tempo l’appoggio ed il tifo del resto della squadra formata da Alessandro Mozzicato , Christian Romano e Flavia Mondello.