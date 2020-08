Condividi Pin 0 Condivisioni

Tekneco, i sindacati a Di Carlo: “In 18 senza stipendio. Gravi affermazioni sui furbetti” – riceviamo e pubblichiamo:

In relazione all’articolo a mezzo stampa del 19 agosto 2020 vogliamo precisare quanto segue:

ricordiamo al presidente Di Carlo, che le scriventi OO.SS. hanno disapprovato e disapprovano il mancato pagamento degli stipendi per una parte di lavoratori, infatti, in data 17 agosto hanno inviato giusta richiesta di assemblea dei lavoratori, con all’ordine del giorno “situazione pagamento stipendi” indetta per il giorno 20 agosto dalle ore 09.20 alle ore 11.20, nella stessa assemblea sarà chiesto ai lavoratori di pronunciarsi sull’eventuale stato di agitazione del cantiere.

Ricordiamo al presidente Di Carlo, che i lavoratori che non hanno ricevuto gli stipendi sono oltre 18 unità, e non 5/6 unità come dichiara.

Ricordiamo al presidente Di Carlo, che le sue affermazioni sui cosiddetti “furbetti” sono gravi e lesive per tutti quei lavoratori che usufruiscono della Legge 104, i quali oltre a dover assistere i propri familiari disabili, si vedono “puniti” con il ritardo del pagamento degli stipendi, situazione analoga per quei lavoratori che si sono assentati per eventi di malattia.

Le OO.SS. si riservano di attuare tutte le azioni sindacali e legali al fine di tutelare i propri iscritti, nonché la verifica con i nostri uffici legali per una eventuale denuncia per discriminazioni a causa di genere, di condizioni personali e sociali, sullo stato di salute.

Conf.a.s.i. Failea Falcev

Carlo Masucci Alessandro Mancini