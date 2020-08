Condividi Pin 39 Condivisioni

Santa Severa, chiude il Lydo: “Cliente positivo al Covid. Riapriremo dopo la sanificazione”

“Abbiamo appena appreso che, purtroppo, un nostro cliente venuto in spiaggia solamente nella giornata del 17/8/20, è risultato positivo al COVID-19”.

Così la proprietà del lido che aggiunge:

“In attesa di disposizioni da parte degli organi competenti, nonostante il cliente NON ABBIA AVUTO CONTATTI DIRETTI ne con il gestore ne con lo staff dello stabilimento, e quindi in maniera del tutto PRECAUZIONALE, ci sentiamo in dovere di chiudere la struttura per effettuare una sanificazione straordinaria di tutte le attrezzature e di tutti gli ambenti e soprattutto per far effettuare ai nostri collaboratori il tampone. Tutto ciò per la salvaguardia della salute di tutti. Certi della vostra comprensione e del vostro sostegno vi comunicheremo al più presto come si evolverà la situazione”.

La direzione