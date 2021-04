Share Pin 3 Condivisioni

L’Assessora Battafarano: “Un’occasione per chiunque voglia condividere la propria fantasia e i propri sogni sul palcoscenico”

Teatro, a Cerveteri il Contest FAHRENHEIT 451

Scovare talenti emergenti nel mondo del teatro. Questo l’obiettivo del Contest FAHRENHEIT 451 promosso dall’Associazione Margot Theatre in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri. Un percorso in cui dare campo libero all’immaginazione per trovare una nuova linfa in un settore, come quello del palcoscenico, oggi più che mai in difficoltà che sente forte lo spirito e la voglia di ricominciare a vivere davanti ad un pubblico presente in sala.

Tre le fasce di età interessate dal progetto, dai 14 ai 20anni, dai 21 ai 35 anni e tutti gli over 36. Un’opportunità per ogni fascia d’età, che si pone l’obiettivo, partendo da semplici citazioni che facciano da punto di partenza per gli aspiranti autori, per comporre il proprio testo da raccontare al pubblico.

“Singoli, coppie e gruppi di lavoro – spiega l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – non c’è limite che tenga nel mondo del teatro. Un contest la cui partecipazione è completamente gratuita e che ai primi tre classificati offre anche prestigiosi premi nel mondo dell’arte, tra cui, la messa in scena del proprio testo in un teatro di Roma con la produzione proprio di Margot Theatre, una delle realtà artistiche maggiormente affermate di Roma e Provincia e di LibeRinArte. Il teatro e lo spettacolo dal vivo stanno vivendo una fase storica complessa, drammatica sotto molti punti di vista, con teatri, palazzetti e piazze vuote oramai da oltre un anno.

Questo contest rappresenta non solo un’opportunità per mettersi in mostra per tante persone con la passione e l’amore per la scrittura teatrale, ma anche uno spiraglio in fondo al tunnel, una luce, un modo per provare a ripartire e dare nuove idee, una nuova creatività al sacro spettacolo del teatro”.

“Margot Theatre e LibeRinArte sono due realtà da anni impegnate nel mondo della cultura, del teatro, della divulgazione e della formazione – prosegue l’Assessora Battafarano – questa per loro rappresenta una nuova sfida, per coinvolgere il maggior numero di persone e come Comune di Cerveteri è per noi importante essere al loro fianco in questo progetto, che vedrà la sua conclusione, con la premiazione finale, questa estate, quando speriamo che la situazione sanitaria a livello nazionale ci permetta di svolgere nuovamente eventi culturali all’aperto”.

Si può partecipare fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2021. Le opere, che dovranno essere rigorosamente inedite, dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected], allegando il testo in PDF. Le opere giudicate idonee verranno successivamente poste all’attenzione di una giuria qualificata che emetterà il proprio verdetto. Per maggiori informazioni e per prendere visione del regolamento completo, visitare il sito www.margot-theatre.it oppure chiamare il numero 3466226892