Tarquinia Lido, 10km del Mare-Nature Run da record, al via oltre trecento atleti

Tarquinia Lido, 10km del Mare-Nature Run da record: oltre trecento atleti al via, trionfano Ciumacov e Boev

Uno spettacolo assoluto, una festa vera e propria: la 10km del Mare – Nature Run batte ogni record e riempie Tarquinia Lido e l’oasi delle Saline del colore e dell’entusiasmo di circa 400 tra runner e camminatori. A trionfare sono Alexandru Ciumacov e Biancamaria Boev, in una gara da altissimo livello sia nei numeri che nella quantità di atleti al via, ben 322. Prima della partenza, un minuto di silenzio per ricordare Gabriele Romiti, giovanissimo atleta di Civitavecchia scomparso poche settimane fa.

Sotto il cielo azzurro della prima domenica d’autunno, le strade tarquiniesi sono state scenario di sfide agonisticamente appassionanti, sia tra i battistrada che nel lungo fiume di atleti che ha dato il proprio meglio in gara. Tra gli uomini, Ciumacov realizza una doppia impresa: tiene dietro di sé il campione uscente Carmine Buccilli, secondo al traguardo, e per farlo gli strappa anche il record della manifestazione, chiudendo in 31’24”. Terzo posto per il giovanissimo Claudio Fanelli.

Duello per il gradino più alto del podio anche nella gara femminile, con Bianca Boev che strappa un margine di pochi secondi Silvia Nasso e chiude in 37’58” tra gli applausi e i coriandoli. Poco dietro la terza piazza, occupata da Federica Livi.

La gara ha assegnato anche dei premi speciali, legati alla storia della manifestazione e dello sport tarquiniese. Per Biancamaria Boev anche il trofeo che ricorda Elisabetta Beltrame, due volte vincitrice e detentrice tutt’ora del record nella prova femminile. Al primo tarquiniese al traguardo, Luca Pandolfi, e alla prima tarquiniese, Annalisa Bonfranceschi, i trofei rispettivamente dedicati a Ennio Amicizia e a Franco Guidozzi. Trofeo Lucio Loreti per Valter Michesi, primo over 70 al traguardo. Polisportiva Montalto prima tra le società più numerose davanti ad Atletica Montefiascone e Runners Canino.

Successo anche per la camminata non competitiva: il ricavato delle iscrizioni è stato interamente devoluto all’associazione Tarquinia in Rosa, impegnata nel supporto alle donne che hanno subito interventi o trattamenti, in particolare al seno, e nella sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione.

Organizzata da Polisportiva Montalto, Pro Loco Tarquinia e Amici della Corsa, la gara è stata patrocinata dal Comune di Tarquinia, dal Coni e dalla Uisp Viterbo. La 10km del Mare – Nature Run è resa inoltre possibile dalla grande disponibilità di partner come il Camping Village Tuscia Tirrenica, Apicoltura Ercolani, ISLA, Castra srl, la Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, Parati Etruria, Tamuré, Az. Muscari Tomajoli, ISLA, Conad City, Namo Ristobottega, Podere Giulio, Las Vegas, Riva Blues, Mirtilli e Merletti, Ottica Andreani Fabio, Mirage, Amantini&Mariani, Caffetteria Mauro, Sabina Fiori, La Pineta Stabilimento Balneare, Alimentari Bicchierini, Pizza Point, Dimore Immobiliare, Porti via?, Frantoio Olitar, L’essenziale, SottoSopra Piad’Heart Café, Autopiù, On. Funebri Elisei, Il Corsaro Bar Gelateria, Horta, Capolinea Caffé, Il V Moro, FotoOttica Valerioti, Tarquinia Gomme, Az. Agr. Barucca, Gagni Officina Agricola, Gelateria Carpe Diem e Az. Agr. Massimo Tosoni.

Un sentito ringraziamento, da parte dell’organizzazione, va anche alla Polizia Locale, all’AEOPC Tarquinia, alla Croce Rossa Italiana sezione di Tarquinia, al dottor Giacomo Sartori, alla sezione Ciclismo della Polisportiva Tarquinia e a tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita di un evento complesso quanto soddisfacente.