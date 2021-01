TARIP, Cerveteri. Gubetti: “Obbligatorio disporre di tutti i mastelli”

Share Pin 3 Condivisioni

“In distribuzione dal 2 febbraio”: L’Assessora Gubetti illustra le modalità di ritiro dei mastelli di raccolta differenziata. I mastelli già in utilizzo sono invece già predisposti alla TARIP

A Cerveteri è oramai prossima l’introduzione della TARIP, ovvero la Tariffazione Puntuale dei Rifiuti, il sistema che premierà gli utenti più virtuosi e che producono meno rifiuti indifferenziati.

Al fine di consentire agli operatori ecologici di svolgere nel modo più corretto la pesatura dei rifiuti conferiti, l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti ricorda alla cittadinanza che è obbligatorio che ogni singolo cittadino disponga del kit completo dei contenitori dei rifiuti da esporre. Chi non avesse l’intero set di mastelli o avesse la necessità di doverli integrare a causa di furto, smarrimento o danneggiamento di uno o più mastelli, potrà recarsi a partire da martedì 2 febbraio 2021 presso l’Eco Sportello sito nel Centro di Raccolta Comunale in Via Settevene Palo Nuova.

Il ritiro avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento. Sarà necessario compilare e inviare il modulo di prenotazione disponibile al seguente link: http://www.mastellicerveteri.msa.srl/

Per il ritiro l’utente dovrà presentare documento di identità, codice fiscale e copia del ruolo TARI. In caso di delega, documento di identità del delegato, copia del documento di identità e codice fiscale dell’intestatario TARI, copia del ruolo TARI. Data e ora del ritiro saranno comunicati al numero di telefono indicato sul modulo di prenotazione. Non saranno ammessi utenti senza prenotazione. I contenitori già in utilizzo sono idonei all’applicazione della tariffa e non devono essere sostituiti.

“Come annunciato il 2021 sarà l’anno della TARIP, un sistema sul quale abbiamo lavorato in maniera molto intensa affinché diventasse operativo – ha spiegato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – invito pertanto tutti i cittadini non ancora in regola con il materiale necessario ad una corretta raccolta differenziata a farlo, ritirando i mastelli mancanti secondo le modalità previste”.