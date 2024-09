Tappa ieri a Cerveteri per il Professor Alan Shapiro –

Nella giornata di ieri, domenica 29 settembre 2024, tappa a Cerveteri per Alan Shapiro.

Il Professore di archeologia classica presso la Johns Hopkins University di Baltimora, Department of Classics, infatti, ha fatto visita in diversi luoghi del Comune etrusco, compresi il Museo Nazionale e l’atelier di Roberto Paolini, divenuto celebre in tutto il mondo per il falso d’autore.

“Ieri – dichiara l’artista dal proprio profilo Instagram – ho avuto il piacere di ospitare uno dei massimi esperti studiosi di ceramiche greche antiche al mondo, Alan Shapiro. Professore di archeologia classica presso la Johns Hopkins University di Baltimora, Department of Classics.

In precedenza, ha tenuto lezioni presso la Columbia University di New York, professore ospite a Princeton, e alla LMU di Monaco. È stato un onore ed un enorme piacere mostrargli le ricchezze del mio territorio e ospitarlo nel mio negozio dove ho potuto far vedere con orgoglio i miei lavori. Con molto interesse ed importanza abbiamo scambiato idee, opinioni, di fronte ai vari vasi esposti nel museo di Cerveteri. È stata veramente una ricca e gradevole giornata.”