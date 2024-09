Ladispoli: Nicole Cicillini chiude la stagione come vice campionessa italiana di moto

E’ ufficiale, la giovane ladispolana è vice campionessa italiana di moto, ad annunciarlo lei stessa dalle sue pagine social, un esempio di forza determinazione e coraggio.

“Terminati gli ultimi due Round autodromo Imolaper il Civ Femminile e la WEC, sono super soddisfatta di come ho terminato questa fantastica stagione in crescita!! Ho avuto da subito un ottimo feeling con il circuito, dove sono riuscita a stare nelle prime tre posizioni del Civ e WEC per tutto il weekend.

Nelle qualifiche sono riuscita ad essere molto incisiva finendo 2ª del CIV e 3ª del WEC. Gara 1 dopo una bella partenza e lotta per tutta la gara ho chiuso 3ª del CIV e 3ª del WEC, invece gara 2 ho chiuso 2ª del CIV e 3ª del WEC. Ringrazio il mio fantastico Team pratamotorsport per tutto il lavoro e il supporto che mi hanno dato per tutta la stagione”

Complimenti Nicole