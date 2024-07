Taekwondo: Stagione di Successi per gli Atleti della Sport For You Due

Il 29 giugno 2024 segna la chiusura di una straordinaria stagione sportiva per la Società Sport For You Due Taekwondo di Anguillara Sabazia e Bracciano. Durante l’anno, i nostri atleti hanno dimostrato impegno, dedizione e talento in diverse competizioni di taekwondo olimpico, culminando con gli esami di cintura appena svolti, che hanno sancito la crescita tecnic a e personale di molti dei nostri ragazzi.

Esami di Cintura: Un Traguardo Importante

Promozione a Cintura Nera degli Atleti della Sport For You Due

La nostra società sportiva, Sport For You Due, è orgogliosa di annunciare la promozione a cintura nera di quattro dei nostri atleti: Francesco Lotesoriere (1° dan), Martina Novara (1° poom), Riccardo Novara (1° dan) e Diego Transilvani (1° poom). Gli esami si sono svolti il 22 giugno 2023 presso la DART SSD arl di Mentana (RM), in occasione della sessione estiva organizzata dal Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Taekwondo. Congratulazioni ai nostri atleti per questo importante traguardo!

Risultati Agonistici della Stagione

La stagione 2023/2024 è stata ricca di eventi e successi per i nostri atleti. Ecco un riepilogo delle principali competizioni e dei risultati ottenuti:

Lazio Combat 2023

Il 7 e 8 ottobre 2023, tre dei nostri atleti hanno brillato al Lazio Combat 2023 tenutosi a Minturno. Matteo, Emma e Lorenzo hanno mostrato eccezionali abilità e resilienza in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti da tutta Italia.

Matteo ha raggiunto le semifinali, dimostrando grande resilienza nonostante la sconfitta.

Emma ha vinto la semifinale e, nonostante la sconfitta in finale, ha mostrato un talento e una determinazione notevoli.

Lorenzo ha vinto la sua semifinale, dimostrando abilità straordinarie, ma ha ceduto il gradino più alto del podio in finale, mantenendo comunque una prestazione ispiratrice.

Tuscany Open 2023

Il Tuscany Open 2023, svoltosi ad Arezzo, ha visto la partecipazione di quasi 900 atleti. I nostri rappresentanti hanno ottenuto risultati straordinari:

Lorenzo Proietti (classe 2013, categoria Kids -36 kg) ha conquistato l’oro.

Emma Voinea (classe 2012, categoria Kids -48 kg) ha vinto l’oro.

Matteo Tripaldi (classe 2012, categoria Kids -40 kg) e Alessia Bruno (classe 2015, categoria Cadetti -47 kg) hanno ottenuto il bronzo.

Kim e Liù 2024 a Civitavecchia

Domenica 21 aprile, i nostri giovani atleti hanno partecipato alla competizione a Civitavecchia:

Francesco Curcio, Francesco Giannini e Alessia Bruno hanno rappresentato con orgoglio la nostra società, con due di loro che hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Kim e Liù 2024 al Foro Italico di Roma

Il prestigioso torneo Kim e Liù ha visto brillare i nostri giovani atleti tra i 6 e gli 11 anni:

Lorenzo Proietti ha conquistato l’oro, dominando quattro incontri.

Alexandru Spataru ha ottenuto un altro oro.

Alessia Bruno ha conquistato l’argento, cedendo solo in finale.

Ringraziamenti e Inviti

La chiusura di questa stagione non sarebbe stata possibile senza il supporto fondamentale dei nostri tecnici, che con il loro impegno hanno guidato i nostri ragazzi verso il successo:

Stefano Ranzo

Massimo Lelli

Marco Ferretti

Marco Frangella

Invitiamo tutti gli interessati a partecipare a una prova gratuita dei nostri corsi di taekwondo nelle nostre sedi di allenamento:

Bracciano: Via Arno 9/C presso Spazio Manipura

Anguillara Sabazia: Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1/5 presso Fight Club

La stagione 2023/2024 si chiude con un bilancio estremamente positivo, e siamo entusiasti di vedere cosa riserverà il futuro per i nostri atleti. Continueremo a promuovere i valori del taekwondo e a supportare i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita sportiva e personale.

Un ringraziamento importante anche a chi ci supporta in qualsiasi modo possibile: