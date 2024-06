Supervisionati i lavori alle case Ater di Fiumicino: previsti interventi sulle condutture fognarie e progetti per il risparmio energetico

Si è svolto presso le case Ater, un sopralluogo che ha visto la partecipazione dell’Assessore all’Edilizia, TPL e Ater, Angelo Caroccia, il Commissario Straordinario Ater Ing. Giuseppe Zaccariello e la consigliera regionale Micol Grasselli, per supervisionare l’andamento dei lavori in corso in via Oder a Fiumicino.

“I lavori procedono senza interruzioni e nei tempi prestabiliti. – afferma l’Assessore – “Con l’occasione ci siamo recati in via Vistola ed in via delle Ombrine, con alcuni tecnici di ACEA, per stabilire un cronoprogramma di lavori relativi alle problematiche fognarie, questione che attanaglia i residenti da diversi anni.”

Per quanto riguarda via Vistola si procederà inizialmente a fare dei video d’ispezione e rilievi altimetrici delle condutture fognarie, per poi intervenire sulle tubazioni di via del Faro, punto di raccolta delle acque nere dei fabbricati Ater.

“Ho infine sollecitato Ater per quanto riguarda lo sfalcio del verde in tutti i comparti di Fiumicino e la revisione dei lastrici solari, per affrontare in maniera preventiva il risparmio energetico delle strutture, favorendo il passaggio al “green” con pannelli fotovoltaici e pompe di calore, risparmiando così sulla bolletta e prevenendo l’inquinamento ambientale” conclude.