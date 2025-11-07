SuperEnalotto: la fortuna bacia ancora Fiumicino, centrato un “5” da oltre 27mila euro –
Il Lazio a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 6 novembre, come riporta Agipronews, centrato un”5″ da 27.876,58 euro a Fiumicino, in provincia di Roma, presso il Bar+39 in via Portuense, 2480.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 7 novembre, sale a 74,7 milioni di euro.