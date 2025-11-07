La Dea Bendata bacia Cerveteri, vinti 91.500 euro al Lotto

La vincita in via Sergio Angelucci

Lazio a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione di giovedì 6 novembre, come riporta Agipronews, i premi più ricchi hanno portato nella regione una doppietta da oltre 101mila euro: colpo da 91.500 euro a Cerveteri, in provincia di Roma, in via Sergio Angelucci. La vincita più alta del concorso è stata realizzata grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. Da segnalare anche un ambo da 10mila euro centrato a Roma in via degli Aldobrandeschi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio 2025.