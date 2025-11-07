L’appuntamento è fissato per giovedì 13 novembre, alle ore 11:30, nella Hall del Policlinico Gemelli, 4° piano

“Donare il Sangue, Donare una Speranza”: il 13 novembre cerimonia di Premiazione 2025 del Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV –

Con il motto “Donare il Sangue, Donare una Speranza”, il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV celebra la cerimonia di premiazione per l’anno 2025 presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. L’appuntamento è fissato per giovedì 13 novembre, alle ore 11:30, nella Hall del Policlinico, 4° piano.

A presentare l’evento sarà Marco Di Marzio, Addetto Stampa del Gruppo, mentre l’introduzione è affidata al Presidente Giovanni Bonetti. Nel corso dell’incontro sarà proiettato un breve filmato che racconterà l’impegno, la solidarietà e le tante attività del Gruppo Olgiati nel corso del 2025.

Seguiranno le premiazioni dei Soci Onorari e Benemeriti, a cura del Prof. Raffaele Tartaglione, Prof. Nicola Piccirillo, Ten. Col. Marco Giovanni Castana, Sig.ra Federica Finetti e Sig. Giuseppe Briscese.

Tra i Soci Onorari premiati figurano personalità di grande rilievo del mondo accademico, sanitario e militare: il Dott. Daniele Piacentini, Direttore Generale del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS; la Prof.ssa Maria Antonietta Gambacorta, Vicepreside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; il Prof. Antonio Lanzone, Professore Ordinario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e già Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; e il Col. Andrea Fiorentini, Comandante del Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa, già Comandante del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”.

Saranno inoltre premiati i Soci Benemeriti: Sig. Paolo Capretti, Dott. Vittorio Chiantore, Sig. Massimo Dentale, Dott. Piero Franchi, Ing. Sandro Perlini e Sig. Massimo Salata, per l’impegno costante e la generosità dimostrata nel tempo a favore della donazione di sangue.

Nel corso della cerimonia sarà conferita una Targa al Merito all’emittente televisiva CANALE 10 per il sostegno alla diffusione della cultura della donazione.

Un momento particolarmente toccante sarà il conferimento della Targa in Memoria del Professor Giovanni Scambia, grande amico del Gruppo Olgiati, che ha dedicato la sua vita alla medicina, alla ricerca e all’altruismo, incarnando pienamente i valori della solidarietà e del dono.

La cerimonia si concluderà con la proiezione di un secondo breve filmato riepilogativo delle attività Olgiati, rinnovando un messaggio semplice ma vitale: donare il sangue significa donare speranza e vita.

Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV