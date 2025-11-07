E’ ai massimi dal 6 agosto. Verde self a 1,707 euro al litro
Non si fermano aumenti, gasolio servito autostrada 2,022 euro –
Salgono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa, con il gasolio ai massimi dal 6 agosto.
Pausa di riflessione sui mercati petroliferi internazionali, anche se i motivi di tensione – principalmente gli effetti sulla quotazione del gasolio delle nuove sanzioni alla Russia e il colpo di freno dell’Opec+ all’aumento di produzione di greggio – restano ancora sul tavolo.
E non è certo un segnale di distensione lo stop dell’amministrazione Usa all’acquisizione degli asset internazionali di Lukoil da parte del trader svizzero Gunvor.
Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.
Per Q8 registriamo un rialzo di due centesimi sulla benzina e di uno sul gasolio. Per Tamoil +2 cent sul diesel.
Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,707 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,713, pompe bianche 1,694), gasolio self service a 1,653 euro/litro (+5, compagnie 1,660, pompe bianche 1,640). Benzina servito a 1,847 euro/litro (+2, compagnie 1,890, pompe bianche 1,765), diesel servito a 1,791 euro/litro (+4, compagnie 1,834, pompe bianche 1,710). Gpl servito a 0,690 euro/litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,679), metano servito a 1,406 euro/kg (invariato, compagnie 1,419, pompe bianche 1,396), Gnl 1,222 euro/kg (invariato, compagnie 1,220 euro/kg, pompe bianche 1,223 euro/kg).
Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,806 euro/litro (servito 2,067), gasolio self service 1,757 euro/litro (servito 2,022), Gpl 0,833 euro/litro, metano 1,491 euro/kg, Gnl 1,280 euro/kg.