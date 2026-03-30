SuperEnalotto, a Fiumicino (RM) centrato un “5” da oltre 29mila euro –
Esulta il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 28 marzo è stato centrato un “5” da 29.773,88 euro a Fiumicino, in provincia di Roma, presso la “Tabaccheria Russo” in via Valderoa, 53.
Per quanto riguarda i numeri del gioco retail, nella provincia di Roma la situazione resta sostanzialmente stabile: la spesa si è attestata a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei 12 mesi precedenti.
Anche a livello regionale si conferma una fase di stabilità. I dati elaborati da Agipronews riportano, infatti, una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente. Diverso, invece, l’andamento del SuperEnalotto, che nella regione registra una contrazione del 6,6%: la spesa attuale si attesta a 94,7 milioni di euro, contro i 101,4 milioni dei dodici mesi precedenti
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 31 marzo, è salito a 142,3 milioni di euro.