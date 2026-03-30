Cerveteri, AgriUmbria premia l’Azienda Luchenti con un primo posto e due terzi posti alla mostra Charolaise

Un primo posto, due piazzamenti e i complimenti del giudice unico. È con un bilancio più che positivo che l’Azienda Agricola Giuseppe Luchenti ha chiuso la propria partecipazione alla 13ª Mostra nazionale del libro genealogico della razza Charolaise. Che si è svolta il 28 marzo alla fiera AgriUmbria di Bastia Umbra, in provincia di Perugia.

A rappresentare l’azienda sono stati Irene e Fabio Luchenti, che hanno portato a casa risultati di rilievo in più categorie. Il 1° posto è arrivato nella categoria maschi da 24 a 36 mesi con Verger P. Sono poi arrivati anche due terzi posti. Uno con Vivienne, nella categoria femmine da 16 a 20 mesi, e uno con Alexander, nella categoria maschi da 11 a 13 mesi.

A sottolineare il valore del lavoro svolto è stato anche il giudice unico della mostra, Jean Marc Micaud, che si è complimentato per il lavoro effettuato e per gli ottimi risultati ottenuti. Nella nota emessa dall’azienda Luchenti, viene inoltre evidenziata la particolare attenzione riservata alla preparazione degli animali. Un lavoro che, in questa occasione, ha visto emergere anche una nuova promessa del settore: Giacomo Ricci, tirocinante dell’Università della Tuscia.

Cerveteri, AgriUmbria premia l’Azienda Luchenti con un primo posto e due terzi posti alla mostra Charolaise

A commentare la partecipazione alla mostra è stata Irene, che ha voluto mettere in evidenza il senso più profondo del lavoro portato avanti in azienda. “La conduzione della mandria allo stato brado permette di allevare i bovini in armonia con la valenza storico paesaggistica dell’ambiente in cui si colloca. Facendo da cornice ad un panorama unico nel suo genere. Questa tipologia di allevamento svolge particolari funzioni per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale autoctona, tipica delle aree ecotonali e dei prati stabili della superficie aziendale. La nostra partecipazione alla mostra nazionale del libro genealogico rappresenta un’occasione di confronto e crescita a livello nazionale ed internazionale”.

Nelle sue parole c’è anche un ringraziamento rivolto alla famiglia, e a chi ogni giorno contribuisce al lavoro dell’azienda. “Tutto questo si è reso possibile per la continua dedizione e professionalità di mio fratello Fabio. Al quale va la mia stima ed i miei ringraziamenti per il lavoro svolto. E a mio padre, che con sapienza ci ha trasmesso uno dei mestieri più antichi al mondo e che lega strettamente ancora oggi l’uomo alla natura”.

Esprime soddisfazione il vicesindaco con delega alle politiche agricole, Riccardo Ferri: “Desidero congratularmi con l’Azienda Agricola Giuseppe Luchenti per i prestigiosi risultati ottenuti alla Mostra Nazionale della razza Charolaise durante AgriUmbria. Questo riconoscimento non è solo un traguardo per l’azienda, ma un orgoglio per tutto il territorio di Cerveteri, che vede valorizzate la qualità, la professionalità e le tradizioni del nostro settore agricolo. Il Comune continuerà a sostenere iniziative che promuovono la nostra agricoltura e la tutela della biodiversità”.