Sup Fitness School Beach dona il sangue per il Bambino Gesù

“Questa mattina, presso la Sup Fitness School Beach sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, la nostra comunità ha vissuto una splendida giornata di sport e solidarietà dedicata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Lo scrive sui social network la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti che aggiunge: “Il sangue raccolto oggi non è un gesto astratto: servirà concretamente a salvare vite”.

“Alcuni interventi di cardiochirurgia infantile – prosegue –, che non si erano potuti svolgere nei giorni scorsi per mancanza di sangue, potranno finalmente essere realizzati nelle prossime ore grazie alla generosità dei donatori.

Un grazie di cuore a Roberta Mariani e Davide Bonsignore della Sup School Fitness Beach, autentici punti di riferimento e anima di questa iniziativa, che con passione e impegno lavorano costantemente per il benessere psico-fisico della comunità e per la diffusione di valori importanti.

Ringrazio inoltre il Dott. Francesco La Mura dell’Ospedale Bambino Gesù, Claudio Saltari Presidente Nazionale dell’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, la cui collaborazione è stata fondamentale per la riuscita della giornata.

Un pensiero speciale va anche agli infermieri e alle volontarie, che con il loro servizio instancabile hanno reso l’evento accogliente e ben organizzato.

E per regalare un sorriso ai più piccoli, i Vigili del Fuoco hanno messo a disposizione la loro moto d’acqua, offrendo ai ragazzi un’esperienza emozionante e indimenticabile in totale sicurezza.

L’autoemoteca del Bambino Gesù ha reso possibile la raccolta delle sacche di sangue che, già nelle prossime ore, diventeranno vita e speranza per tanti bambini.

Oggi Cerveteri ha dimostrato ancora una volta che la solidarietà è la sua forza più grande.

Donare il sangue significa donare la vita”.