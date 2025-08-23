Si gettano in mare anche se presenti segnalazioni di pericolo e richiamati dai bagnini: soccorsi immediatamente

Campo di mare: due ragazzi in difficoltà salvati dai bagnini

Rispettare il segnale di bandiera rossa, quando presente, è sempre fondamentale, altrimenti, come nei due casi di ieri, si deve sperare nel tempestivo intervento di persone qualificate.

È quanto successo attorno alle 11 del mattino che hanno dovuto salvare degli imprudenti che, nonostante le segnalazioni di pericolo e i richiami dei bagnini si sono comunque gettati in acqua.

A soccorrerli i bagnini Martina della Associazione Nautica Campo di Mare e Salvatore del Six.

Insieme a loro sono anche intervenuti l’istruttore di Sup Fabrizio ed il socio Gaddi, anche lui molto esperto di Sup, che hanno raggiunto e riportato a riva entrambi i ragazzi.

L’Associazione Nautica Campo di Mare ha voluto ringraziare pubblicamente i quattro per il loro intervento, ricordando a tutti però di attenersi alle istruzioni dei bagnini proprio per impedire situazioni gravi e portando alla memoria di tutti che solo mercoledì scorso a sud di Roma la Guardia Costiera era dovuta intervenire per ore per trarre in salvo ben 13 persone su SUP e canoe.