L’evento si è svolto il 16 settembre a Palazzo Valentini: conduzione affidata a Nino Capobianco e Margherita Frappa

Successo per la III Edizione del Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace –

di Marco Di Marzio

Successo per la III Edizione del Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace, svoltosi lo scorso 16 settembre 2024 presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini a Roma.

Un prestigioso riconoscimento, ideato e condotto dal giornalista Nino Capobianco, coadiuvato dalla Dottoressa Margherita Frappa, Docente impegnata nel settore della cultura di cui attualmente è Assessore al Comune di Ladispoli, nonché Presidente della “Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana”.

Tutto si è sviluppato a partire dalle ore 17, in una sala gremita tra ospiti da premiare e sostenitori, aperta dal saluto offerto in sinfonia dalla Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’attestato rappresenta un riconoscimento per tutte quelle figure che si sono distinte nel contrasto alla violenza e nella promozione della salute e del benessere psico-fisico di ogni essere umano. I settori premiati sono stati: Arte; Benessere; Salute e Scienza; Cultura e Informazione; Istituzioni; Spettacolo; Sport.

Consegnata ai premiati un’opera unica, realizzata in edizione limitata dall’artista internazionale Gabriele Giardini, che rappresenta un simbolo tangibile della dedizione alla causa della pace e del rispetto per la dignità umana.

I riconoscimenti sono andati a: l’Avvocato Aurora D’Errico; la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale; la Sindaca di Assisi Stefania Proietti; il Consigliere Regionale del Lazio Fabio Capolei e la Dottoressa Pina Stabile, dell’Ufficio di Presidenza regionale; l’Assessore del Comune di Pescara Valeria Toppetti; la giornalista Lucia Di Spirito; l’attrice Natalia Simonova; la Presidentessa di “Star for Peace in the Word” Maria Berardi; la Psicologa e Criminologa Klarida Rrapaj; il teologo Martin Nkafu Nkemnkia; l’attore e doppiatore Michele Gammino; l’attrice e regista Simona Rita D’Angelo; l’attore Enio Drovandi; la religiosa Suor Paola; lo storico Sindaco di Rodi Garganico Nicola Pinto; l’attore Massimiliano Varrese; il soprano Dominika Zamara; l’attrice Emanuela Tittocchia; la conduttrice televisiva Maria Luisa Lo Monte; il giornalista Nello De Martino; la ginecologa Daniela De Feo; il giornalista George Labrinopoulos; l’attrice Elena Tomei; la showgirl Miriana Trevisan; la sindacalista e politica Renata Polverini; lo psicologo e criminologo Andrea Giostra e i 20 autori del saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”; l’attore Pascal Persiano; l’esperta di scienze religiose Carmela Mascio; il Politico e Giornalista Francesco Pionati; il Medico e Professor Gianluca Franceschini; Homar Iafiscio, molto legato personalmente e familiarmente alla figura di Karol Wojtyla.

Saluti espressi con video trasmessi dalle attrici Maria Grazia Cucinotta (premio al Direttore artistico Giuseppe Caggegi) e Daniela Fazzolari, con la storica annunciatrice Rai Alessandra Canale a fare da madrina all’evento.

La manifestazione è strettamente legata al Progetto A.MA.MI., lanciato nel 2018 per combattere il femminicidio e ogni forma di violenza. Durante la cerimonia, i premiati, devoti al Santo Giovanni Paolo II, hanno condiviso aneddoti personali e storie significative che hanno segnato il loro percorso umano e professionale. La serata è stata un omaggio alla memoria del Santo e un invito alla riflessione su tematiche di grande rilevanza sociale, in un clima di celebrazione e dialogo per la pace.