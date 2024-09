Ladispoli, nel weekend il raduno regionale della Associazione Arma Aeronautica

La Sezione di Ladispoli-Cerveteri dell’Associazione Arma Aeronautica comunica si terrà una tre giorni Aeronautica nella città di Ladispoli.

Si inizierà venerdì 20 settembre, alle ore 10:30, con una conferenza in Aula Consiliare, che illustrerà il percorso di più di 100 anni della Forza Armata, il suo legame col territorio, l’uso civile, cosiddetto duale, dell’Aeronautica e la proiezione nel futuro attraverso lo spazio. La conferenza è particolarmente indicata per le scolaresche.

Gli eventi proseguiranno sabato 21, con inizio alle ore 10:00 con il Raduno Regionale delle Sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica del Lazio, al quale parteciperanno Autorità militari e civili e le locali Associazioni d’Arma, che si svolgerà tra il Monumento ai Caduti e Piazza Roberto Rossellini. A seguire, in loco, verrà inaugurata dal Sindaco e dalle massime autorità l’Area Azzurra, che ospiterà un Simulatore di Volo, il Cockpit di un velivolo e stand promozionali, la stessa rimarrà attiva durante tutto l’arco della manifestazione.

Nel pomeriggio ci saranno le prove dell’Air Show, come da locandina diffusa dal Comune di Ladispoli. In serata, con inizio alle ore 19:30,vi sarà il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, con una serie di brani selezionati dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano per celebrare il Raduno Regionale. La manifestazione si concluderà il pomeriggio di domenica 22, con l’esibizione delle Frecce Tricolori ed altri Reparti dell’AM, come da locandina diffusa dal Comune di Ladispoli.