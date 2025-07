Successo e partecipazione alla terza edizione del Trofeo “Paolo Ragnisco”: sport, comunità e solidarietà al Parco di Via Luni –

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la terza edizione del Trofeo “Paolo Ragnisco”, evento sportivo ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate cerveterana. La manifestazione si è svolta nei giorni 25, 26 e 27 luglio presso il Parco Comunale di Via Luni, a Marina di Cerveteri, trasformando l’area verde in un vivace centro di sport, socialità e condivisione.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dall’Associazione “Miglioriamo Marina di Cerveteri”, con il patrocinio del Comune di Cerveteri, e si è distinta ancora una volta per l’elevato valore sociale, sportivo e aggregativo. Il torneo, che ha coinvolto decine di giovani atleti e appassionati di basket, è stato pensato non solo come evento sportivo, ma come momento di coesione e partecipazione per tutta la comunità locale.

Da sempre l’obiettivo dell’Associazione è restituire al territorio, anche attraverso lo sport, spazi di incontro e socializzazione. E non solo a parole: l’intero ricavato economico del torneo sarà reinvestito per la riqualificazione e il miglioramento dei campi sportivi da basket e pallavolo del Parco di Via Luni, un gesto concreto per rendere la frazione sempre più vivibile e inclusiva per i nostri ragazzi.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che hanno supportato i costi dell’organizzazione, garantendo un evento di qualità: un grazie davvero agli amici di Elettromix, One-Off, Burger King, PER LUI PER LEI e Ferri Carni che come sempre si sono dimostrati partner sensibili e attenti al benessere del territorio.

Un doveroso grazie va anche al Comune di Cerveteri, per il patrocinio e il supporto istituzionale, ed in particolar modo all’assessore Manuele Parrocini, ed ai ragazzi della Protezione Civile, sempre presente e disponibile per il supporto sanitario durante i tre giorni dell’evento.

Il Trofeo “Paolo Ragnisco” si conferma così non solo un torneo, ma un vero e proprio simbolo di cittadinanza attiva, collaborazione e amore per il territorio. Un appuntamento che cresce anno dopo anno, con la promessa di tornare ancora più grande e coinvolgente nella prossima edizione. Ci vediamo l’anno prossimo !!!

Miglioriamo Marina di Cerveteri

Pietro Ragnisco Fabio Cantile Fabio Bellucci