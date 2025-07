Fiumicino, operativo un nuovo servizio di emergenza 118 –

E’ operativo nel Comune di Fiumicino un nuovo servizio di emergenza 118, gestito dalla Misericordia di Fiumicino, in convenzione con ARES 118, nell’ambito del “Piano Mare 2025”.

Il servizio resterà attivo tutti i giorni fino al 15 settembre, con un mezzo di soccorso operativo 12 ore al giorno, dalle 9 alle 21. A bordo sono presenti un autista soccorritore, un infermiere specializzato in emergenza-urgenza e un soccorritore formato per le situazioni critiche. Il veicolo, attualmente, staziona al centro di Fiumicino in attesa delle chiamate.

Già dal primo giorno, sabato 26 luglio, il servizio ha registrato 7 interventi, con tempi di risposta intorno ai 7 minuti. Domenica mattina è stato gestito un codice rosso in appena 4 minuti. In totale, nei primi due giorni di attività, le missioni portate a termine sono state 15.

“La collaborazione con ARES 118 permette alla centrale operativa di inviare la Misericordia ovunque sul territorio comunale, migliorando la logistica, la tempestività e la qualità dell’assistenza. – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Sapere che a rispondere alle emergenze c’è un’associazione radicata nel territorio, con una approfondita conoscenza dei luoghi e delle strade e competente come la Misericordia, ci permette di offrire un’assistenza più rapida ed efficace. Ringrazio tutti i volontari e gli operatori per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando.”