Successo di Pubblico per l’Io Trofeo Basket Città di Ladispoli

Riuscita perfetta per il Io Trofeo Basket Città di Ladispoli. L’organizzazione della Squadra del BkL Ladispoli, con il Patrocinio del Comune, la qualità delle squadre in campo di alta fascia come Virtus Roma 1960 ed Asd Felice Scandone 1948, hanno fatto si che la manifestazione avesse una cornice di Pubblico Maestosa, come già accaduto in occasione della Festa dei 25 anni di storia del Basket Città di Ladispoli.

Vertici della Fip e del Comitato Lazio, Vecchie Glorie del Basket Romano gli Atleti in Campo ed il Meraviglioso Pubblico locale unito con quello della Virtus hanno riempito di festa il palazzetto fino alla massima capienza con molti in piedi a godersi lo spettacolo.

È stato un Vero Evento, marchio di fabbrica del BkL con musica e personaggi, e soprattutto una bellissima partita ,che alla fine ha visto la Virtus Roma 1960 aggiudicarsi il Trofeo.

Durante l’intervallo uno spettacolo nello spettacolo con la Sfilata con una rappresentanza del Minibasket Giovanili Amatori u20 Gold e Serie D che hanno acceso l’entusiasmo nei tifosi pronti per il Campionato.

Appuntamento per la prima partita in casa della Serie D: BASKET CITTA’ DI LADISPOLI VS VIRTUS BASKET APRILIA. Domenica 22/ Ottobre Ore 18 PALAZZETTO A.SORBO

Con ulteriori sorprese ormai Marchio di Fabbrica per il Basket Città di Ladispoli.