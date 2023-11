Su Prime Video il film sulle ultime ore di vita di Marco Vannini

La sua famiglia dichiara di non essere mai stata interpellata prima delle riprese

Come abbiamo preannunciato un paio di mesi fa, è uscito il 2 novembre scorso, su Prime Video, il film del regista Carlo Fusco sulle ultime ore di vita di Marco Vannini. Il film si intitola “L’espulsore”.

Un film che, come hanno subito tenuto a precisare i genitori di Marco e il loro legale, Celestino Gnazi, non ha mai visto coinvolta la famiglia in nessuna fase della sua realizzazione. Famiglia che non è stata interpellata prima di iniziare le riprese, ma solo a montaggio concluso. E che, proprio per questo, non ha ritenuto opportuno rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Se non quella di completa estraneità a questa operazione commerciale.

