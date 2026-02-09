Juniper, ‘nostro paese ha concentrazione maggiore annunci di frode in Europa’

Studio, in Italia per social media 430 milioni ricavi da pubblicità truffa –

l flusso crescente di annunci fraudolenti cui sono sottoposti gli utenti italiani dei social media genera per le piattaforme entrate considerevoli pari a 433 milioni di euro all’anno.

E’ quanto si legge in un paper di Juniper Research secondo cui il “mercato italiano è un obiettivo primario, con quasi il 15% del fatturato totale europeo generato da annunci fraudolenti (5,9 miliardi), con la concentrazione più elevata insieme a Repubblica Ceca e Bulgaria.

La ricerca commissionata da Revolut, sottolinea come l’utente medio si imbatta in 190 annunci fraudolenti al mese, “una cifra destinata a salire a 250 entro il 2030 se le tendenze attuali persistono”.

Un annuncio pubblicitario su 10 mostrato agli utenti dei social media in Europa è una truffa, rileva il rapporto concludendo che “escludendo i criminali stessi, le aziende di social media sono attualmente i principali beneficiari dell’economia delle frodi e, a meno che queste aziende non intervengano e adottino misure significative, saranno i consumatori a continuare a pagarne il prezzo”.