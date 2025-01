Il comunicato dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”

Due i nuovi importantissimi appuntamenti che hanno visto protagonisti gli allievi del Corso PNRR svolto nei laboratori dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” negli ultimi mesi del 2024, e dedicato al mondo del Podcasting: martedì 21 gennaio gli studenti si sono collegati in diretta streaming dalla Redazione di Radio Onda Lunga, la nuova Web Radio del “Di Vittorio”, con l’Aula Magna del Liceo Classico di Roma “Giulio Cesare” per assistere al secondo appuntamento del Progetto “Marconi: la giovane storia del Wireless”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con Rai Scuola.

Venerdì 24 gennaio, invece, come Premio per i vincitori del Mystery Game “Why…reless?”, Elena Aureli (1^ classificata), Sofia Aglione, Christian Alberti, Simone Mariotti e Gift Asemota, accompagnati dal Vicepreside Sandro Pase e dalla Prof.ssa Federica Sbrana, Responsabile Comunicazione dell’Istituto, si sono recati a Villa Torlonia, a Roma, nella Sede della Casa del Podcast, per partecipare ad una visita di Technotown (l’Hub della Scienza creativa del Comune di Roma), e ad un corso gratuito di Pocasting tenuto dai formatori di Assipod.org, l’Associazione Nazionale Podcasting nata nel 2020 e guidata da Giulio Gaudiano.

Protagonista della giornata, scelto per realizzare il Podcast che sarà pubblicato nella serie di Assipod “Quella volta che”, è stato Christian Alberti, che ha prima ideato una breve sceneggiatura; quindi, è stato chiamato a registrarla davanti al pubblico.

“Un’emozione fortissima. – ha commentato l’allievo del Corso ‘Costruzioni Ambiente e Territorio’ del “Di Vittorio” – Ho da sempre una profonda passione per il mondo della radio e ho trovato molto interessante il Corso che si è svolto nel nostro Istituto”.

La Casa del Podcast, Centro culturale situato all’interno del Villino Medievale di Villa Torlonia, è nato ufficialmente il 18 giugno del 2022 grazie alla sinergia fra Assipod e Technotown e propone percorsi espositivi, laboratori, eventi formativi e Corsi di specializzazione in Podcasting.

L’obiettivo del Corso svolto all’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”, grazie ai fondi PNRR, – spiegano i Docenti responsabili – è stato, da un lato, quello di conoscere e approfondire un’importante pagina della storia della comunicazione contemporanea legata a Guglielmo Marconi, in occasione di alcuni importanti anniversari relativi alle sue invenzioni e alla sua biografia (150 anni dalla nascita; 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica dell’URI, poi RAI; 130 anni dall’invenzione della radio); dall’altro avviare una necessaria riflessione critica sulle nuove frontiere dell’infosfera, con particolare riferimento al mondo del podcasting e alle sue relazioni con i primi passi del wireless risalenti, appunto, alle intuizioni del “padre delle telecomunicazioni”.

Un cammino trasversale e multidisciplinare che ha consentito ai corsisti di acquisire anche le necessarie abilità e competenze tecniche per esprimere autonomamente la propria creatività, attraverso lo studio dei più diffusi software di Audio Editing.

“Ma lo scopo è stato anche – ha aggiunto la Prof.ssa Federica Sbrana, Responsabile Comunicazione dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli – di dare concretezza a concetti come quello di “cittadinanza digitale” che abbiamo voluto sperimentare sul campo, provando a conoscere da dentro i nuovi linguaggi della comunicazione e la loro grammatica profonda, alla ricerca di un “digitale buono” fruibile come strumento di una didattica innovativa ed inclusiva”.

“Senza dimenticare – ha sottolineato il Prof. Sandro Pase, Vicepreside dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” – che un personaggio come quello di Guglielmo Marconi, primo italiano Premio Nobel per la Fisica nel 1909, si presta a molteplici analisi ed approfondimenti interdisciplinari, non escluso naturalmente lo studio delle onde elettromagnetiche e di tutti i temi ad esse correlati”.

“Ma oggi le nostre congratulazioni vanno a Christian Alberti e a tutti gli studenti che sono stati protagonisti dell’evento formativo alla Casa del Podcast. – hanno concluso i due Docenti – È stata una giornata bellissima, ricca di stimoli e soddisfazioni. Proseguiremo su questa strada”