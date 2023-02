Stop plastica, il Comune di Cerveteri pronto a distribuire 6mila bottiglie in vetro

Stop plastica, il bando di Anci CoReVe, dopo l’aggiudicazione di 158mila euro, premia ancora l’amministrazione etrusca

Stop plastica, il bando Anci CoReVe premia ancora Cerveteri. Il Comune etrusco dopo essersi aggiudicato un finanziamento di 158mila Euro per il recupero del vetro, è risultato assegnatario di una fornitura di 6mila bottiglie in vetro riciclato da consegnare alla cittadinanza per sensibilizzarle ad utilizzare sempre di più prodotti di facile riutilizzo rispetto a materiale meno eco-sostenibile come sono le bottiglie in plastica.

Nei prossimi giorni, con la preziosa collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile, inizierà la distribuzione presso le casette dell’acqua posizionate a Parco Borsellino a Cerveteri, davanti Parco dei Tirreni a Cerenova e in Largo Giordano a Valcanneto. Quattro gli appuntamenti in programma, venerdì 10 e 24 marzo dalle ore 15:00 a Parco Borsellino, venerdì 17 marzo sempre dalle ore 15:00 in Via dei Tirreni e Venerdì 31 marzo sempre alla stessa ora in Largo Giordano a Valcanneto.

“Dopo l’importante finanziamento che ci siamo aggiudicati nel novembre scorso di 158mila euro mirato ad implementare il corretto recupero e conferimento dei rifiuti in vetro, con il bando CoReVe, possiamo dare vita ad una nuova campagna di sensibilizzazione sul tema della produzione dei rifiuti e sul riutilizzo di materiali riciclabili – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – riceveremo ben 6mila bottiglie in vetro riciclato, che distribuiremo alla cittadinanza per sensibilizzarla al riciclo di un materiale come il vetro e allo stesso tempo per invitarla ad eliminare le classiche bottiglie in plastica”.

“Con l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, che ringrazio per l’attenzione dedicata al progetto, e con i ragazzi del Servizio Civile allestiremo dei punti di consegna delle bottiglie alle famiglie proprio davanti le tre case dell’acqua presenti nel nostro territorio – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – auspichiamo che oltre al semplice fatto di ritirare la bottiglia in vetro, possa aumentare nella popolazione la consapevolezza di quanto sia importante un corretto riciclo del vetro, cosi da ridurre di molto il peso dei nostri consumi sull’ambiente e sulla spesa corrente per la gestione dei rifiuti nella nostra comunità. Comportamenti virtuosi e attenzione nel fare la raccolta differenziata massimizzano il riciclo e ci aiutano ad aumentare i ricavi riconosciuti da CoReVe per i rifiuti di imballaggio in vetro raccolti riducendo anche, grazie ai mancati oneri di smaltimento in discarica, i costi di gestione di tutti i rifiuti urbani”.