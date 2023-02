Cerveteri, Europa Verde ringrazia Pascucci

Europa Verde ringrazia Alessio Pascucci per la sua performance alle regionali e rilancia: “Questo risultato è un punto di partenza”

Il circolo Europa Verde di Cerveteri vuole ringraziare Alessio Pascucci per l’enorme risultato raggiunto alle appena trascorse elezioni regionali. Pascucci ha raccolto infatti un consenso davvero significativo, seppur non sufficiente a portarlo nell’assise regionale, con 3319 voti in Provincia di Roma e oltre 1700 nella città di Roma. Questo rappresenta ovviamente un successo personale di Alessio Pascucci che sta a dimostrare come il buon governo e il radicamento nel territorio siano gli elementi portanti di un percorso politico.

Però, vorremmo aggiungere, rappresenta anche il segnale di una sensibilità spiccata di Cerveteri e Ladispoli ai temi ambientali e della solidarietà sociale, temi che sono stati gli assi portanti della campagna elettorale di Pascucci. Crediamo quindi che non debba andare disperso questo patrimonio e ci impegneremo come circolo di Cerveteri a portare avanti queste tematiche e a raccogliere l’entusiasmo che Alessio ha saputo suscitare in così tante persone che l’hanno sostenuto. Quindi vogliamo considerare questo risultato un punto di partenza per la costruzione di un nuovo percorso per continuare a migliorare la nostra città sotto il profilo della vivibilità della salute e della cultura.