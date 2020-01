Condividi Pin 1 Condivisioni

Prossimo impegno fuori casa domenica prossima contro Esquilino, formazione ostica ma non impossibile da battere

Stop casalingo per la promozione Dinamo –

Riceviamo e pubblichiamo –

Stop casalingo per la Promozione Dinamo

Domenica i ragazzi di coach Ludovisi avevano a disposizione la prima delle grosse vere occasioni per mettere una seria ipoteca sul diritto di accesso alla seconda fase del campionato che decidera’ l’accesso alla serie D di basket.

Stop casalingo per la promozione Dinamo

Giocavano infatti contro una delle dirette concorrenti, la squadra del Don Bosco Cinecitta’, una delle societa’ storiche nel panorama cestistico romano.

Dopo un avvio tutto sommato abbastanza buono, la velocita’ degli ospiti ha prevalso: i nostri sono sembrati nettamente inferiori sul piano fisico/atletico, mai un contropiede, mai l’impressione di poter cambiare marcia rispetto ad un gioco troppo lento e prevedibile, e cosi’ la partita gia’ dalla fine del secondo quarto e’ sembrata inevitabilmente segnata.

Peccato, soprattutto per i tanti tifosi grandi e piccoli presenti : a tutti loro va un plauso per non aver mai mollato, il grido Dinamo Dinamo sugli spalti si e’ sentito fino all’ultimo secondo, e a fine partita vedere i tanti bambini e bambine sciamare per il campo con una palla in mano ha ridato un po’ di tono a tutto lo staff e ai giocatori, mitigandone la forte delusione.

Il campionato e’ ancora lungo, mancano ancora due giornate per chiudere il girone di andata, quindi i giochi sono ancora tutti da fare, certo e’ che sembrano assolutamente necessari dei rinforzi immediati che vadano a dare nuovo vigore e energia ad una squadra che sembra oggettivamente non al top della forma fisica e un po’ demoralizzata.

Prossimo impegno fuori casa domenica prossima contro Esquilino, formazione ostica ma non impossibile da battere, soprattutto se come sembra ritornera’ ad allenarsi qualcuno dei tanti infortunati che mai come quest’anno hanno affollato l’infermeria Dinamo.