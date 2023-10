Stefano Schirmenti è il nuovo Segretario generale del Comune di Santa Marinella

E’ il dottor Stefano Schirmenti, commercialista e revisore ufficiale dei conti, il nuovo segretario generale del Comune di Santa Marinella. A due giorni dal suo insediamento, il sindaco Pietro Tidei lo ha presentato in un’assemblea ai dipendenti comunali, intervenuti nell’Aula Consiliare di Via Cicerone.” Diamo il benvenuto al nuovo Segretario Generale, che ho scelto per l’alta professionalità e competenza, certo che saprà essere un punto di riferimento per l’intera Amministrazione Comunale, per gli Assessori, i Consiglieri e tutti i dipendenti”, ha così affermato il Primo Cittadino.

Nato nel 1966, laureato in scienze politiche con indirizzo politico amministrativo, il dott. Schirmenti ha conseguito tre master di secondo livello in materia amministrativa, management e organizzazioni pubbliche ed è docente di controlli alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. Già segretario generale in diversi Comuni italiani, come Anagni e Nepi, è per la prima volta a Santa Marinella, di cui apprezza la bellezza paesaggistica.

“Sono molto contento di essere qui, in questa splendida città. Abito a Roma e quindi facilmente potrò raggiungere ogni giorno la mia nuova sede di lavoro. Devo dire che sono stato piacevolmente colpito dalla gentilezza e disponibilità dei cittadini e in particolare del personale del Comune che ho incontrato in questi giorni- ha affermato il Dott. Schirmenti– Sono stato anche favorevolmente impressionato dal carisma del Sindaco, con cui avremo modo di collaborare attivamente e proficuamente”.

“Nei prossimi giorni mi recherò personalmente in tutti gli uffici comunali per conoscere direttamente gli impiegati- ha aggiunto il Segretario Generale– Benessere organizzativo e disponibilità sono due concetti a cui tengo particolarmente, così come tengo molto alla precisione degli atti amministrativi. Ci attende un lavoro impegnativo e costante nel tradurre l’indirizzo politico del Sindaco in atti efficaci per il benessere di questa comunità cittadina”, ha concluso il Dott. Schirmenti rivolgendosi ai dipendenti intervenuti.

Il sindaco Pietro Tidei ha salutato e ringraziato la Dott.ssa Carmela Barbiero per aver svolto il suo lavoro in modo puntuale e laborioso.