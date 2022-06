Stefano Fierli: “Ladispoli una città modello…con Grando è possibile!”

“Il giovane con esperienza” guarda al futuro di Ladispoli: “Tanti i progetti in cantiere e tanti altri pronti ad essere presentati”

“I risultati conseguiti nel passato, portati a compimento, sono stati un’ottima base per far decollare il nuovo programma elettorale del Sindaco Alessandro Grando. Tanti i progetti in cantiere e tanti altri pronti ad essere presentati”.

Con queste parole il candidato consigliere “giovane ma con esperienza” Stefano Fierli ha annunciato come in questi questi giorni di intensa campagna elettorale stia condividendo il suo percorso “con l’amico Alessandro Grando”.

“Tantissimi appuntamenti con I cittadini dove l’esposizione della carta programmatica del sindaco sta riscuotendo grande successo” – ha detto Fierli. “Tra i punti salienti Il tema della costa che rimane punto fondamentale per una città a vocazione turistico balneare, così come la pista ciclabile di collegamento tra la stazione ferroviaria e Torre Flavia, simbolo della città, per rendere Ladispoli sempre più a misura d’uomo. Poi ancora un parcheggio multi piano, un nuovo asilo nido comunale e ciliegina sulla torta il nuovo e tanto atteso palazzetto dello sport, fiore all’occhiello in consegna alla comunità ladispolana”.

Ma la città è fatta anche di sogni o meglio di obiettivi più grandi che Ladispoli e I suoi cittadini richiedono e meritano. Ad esempio la Terza uscita della città, che da viale Mediterraneo potrà congiungere la via Aurelia alla settevene palo, l’ospedale, la riqualificazione del parco di via Firenze e fiume Vaccina e perche no, un porto turistico e tanto altro ancora che nei prossimi cinque anni sarà possibile cantierare grazie anche ai fondi del PNNR.

Abbiamo un’occasione da non perdere con il piano di ripresa e resilienza anche per rafforzare tematiche più sensibili come I servizi sociali e le politiche giovanili della città.

Ogni giorno parlo con I cittadini, con le associazioni, gli imprenditori e le aziende, e trovo tanta voglia di migliorare gli standard di vita della città e anche di partecipare alle decisioni politiche amministrative del territorio.

La continuità, la concretezza e la visione del sindaco Grando ci pone in una condizione di grande fiducia e sicurezza per I tanti e specifici traguardi che Ladispoli desidera e merita. Il mio possibile futuro ruolo supporterà il sindaco nel compimento di piccole e grandi opere e darà anche modo ai singoli cittadini di avere più voce in capitolo per essere protagonisti e non spettatori della crescita della città.

Una campagna elettorale finora degna di nota per una città importantissima dell’area metropolitana, che richiama con decisione e attenzione il suo importante ruolo nella provincia di Roma e nella regione Lazio”.

Ufficio stampa Stefano Fierli

Committente: il candidato consigliere